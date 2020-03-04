Полиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутах

Национальная полиция начала сопровождение пассажирских поездов акционерного общества "Укрзализныця" на двух маршрутах.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"В рамках пилотного проекта "УЗ" совместно с Нацполицией организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов №122/121 Николаев - Киев - Ровно и №24/23 Одесса - Москва. Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-27 февраля этого года, по данным полиции, было составлено 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), три административных постановления по ст.178 ч.1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения. Также 27 февраля во время следования поезда № 24/23 Одесса - Москва работники полиции успешно предотвратили ограбление пассажира и задержали подозреваемого.

Сейчас "УЗ" и Нацполиция разрабатывают план действий по увеличению числа поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей.

"В рамках реализации стратегической программы «Навстречу клиенту», которая направлена на улучшение качества услуг на железнодорожном транспорте, "УЗ" имплементирует план мероприятий по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах. Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной составляющей", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевский.

Напомним, с 2014 года, в рамках реформы, была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и присутствовать в поездах.

В декабре прошлого года хулиганы разгромили вагон пригородного поезда Нежин - Киев. После этого железнодорожники обратились к властям с просьбой вернуть сопровождение поездов нарядами полиции.

В январе четверо пассажиров поезда "Киев - Ивано-Франковск" избили проводника из-за замечания о курении.