Дело Гандзюк: адвокаты Мангера намерены опросить Левина в Болгарии

Защита Мангера будет пытаться попасть к Левину в болгарской тюрьме

Защита главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, будет пытаться попасть к другому фигуранту дела Алексею Левину (Москаленко), удерживаемому в Болгарии.

Об этом говорится в материале LB.ua "Новые повороты в деле Гандзюк".

Адвокат Мангера Андрей Мурашкин рассказал, что защита написала ходатайство в Офис генпрокурора с тем, чтобы следователи провели допрос Левина в Болгарии. Однако, по словам адвоката, Офис в этом отказал. И теперь адвокаты Мангера намерены попасть к Левину в Болгарии.

"Мы имеем право в рамках статьи 20 закона "Об адвокатуре" провести его опрос. Мы хотим к нему попасть. Мы собираемся назначить время и туда поехать. Отказать нам во встрече не могут. К нему есть доступ любых лиц. Здесь нет ничего незаконного. Мы получили ответ от ГПУ и теперь будем более активно инициировать эту встречу", - рассказывает Мурашкин, который отрицает, что таким образом адвокаты будут давить на Левина.

Ранее издание ZN.ua писало, что адвокаты Мангера уже пытались попасть к Левину в Болгарии. Однако Мурашкин это отрицает.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.