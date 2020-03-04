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За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных, один погиб

Четыре из семи обстрелов произошли рядом с Широкиным. 

За сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных, один погиб
Фото: Макс Левин

За 3 марта в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 7 раз нарушили режим прекращения огня. Они применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", - уточнили в министерстве.

Противник четыре раза открывал огонь возле Широкиного - из минометов калибра 82 мм было выпущено 25 мин, также огонь велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Зайцевого стреляли из подствольного гранатомета.

Рядом с Лебединским из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин, также противник применял гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Луганского стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала 4 марта вражеские войска огневую активность не вели.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать Минские договоренности и размещают военную технику за пределами выделенных мест хранения вооружения. ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО 18 танков за пределами надлежащих мест хранения. 

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