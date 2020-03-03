Коронавируса у женщины нет, но ее госпитализировали.

В Черновцах жители подъезда многоквартирного дома в микрорайоне Гравитон, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирус, устроили протест, требуя изолировать жену больного от других жителей.

Об этом сообщает издание Молодой буковинец.

Вечером 3 марта около 20 жителей этого подъезда собрались перед домом. Они выражали возмущение в связи с решением врачей оставить женщину дома, а не изолировать ее.

Фото: molbuk.ua

Протестующие заявили, что если жену больного не изолируют до 6:00 4 марта, они перекроют дорогу.

На место протеста прибыли мэр города Алексей Каспрук, секретарь исполкома Антонина Бабюк, медики и сотрудники полиции. Успокоить людей и убедить их в том, что у жены больного коронавирусом нет симптомов заболевания, им не удалось.

Фото: molbuk.ua

В результате жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в изоляции в своей квартире.

Фото: molbuk.ua

Напомним, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена, у которой коронавируса не обнаружили, находилась дома.