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В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса

Больной находится в Черновицкой области.

В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

В Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем.

Об этом на брифинге во вторник объявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - сказал Ляшко.

По его словам, больной вернулся из зарубежной поездки в Италию.

"Семья - это были мужчина и женщина - самоизолировались. И буквально через два дня [28 февраля] после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о коронавирусной инфекции. Он по памятке самоизоляции обратился с консультацией к семейному врачу. 29 февраля поздно ночью появились симптомы, которые требовали дополнительной консультации в инфекционной больнице. Вызвали скорую помощь и больного доставили в госпитальную базу, которая была определена приказом управления здравоохранения Черновицкой области", - сообщил Ляшко.

1 марта мужчину проверили на грипп, тесты оказались негативными.

У его жены болезни пока нет.

По его словам, ничего страшного не случилось, медицинская система оказалась готова к первому случаю коронавирусной болезни и работает в штатном режиме.

"Мы находимся все в той же фазе развития эпидемии, когда у нас регистрируются единичные случаи завозной коронаинфекции", - сказал заместитель министра.

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