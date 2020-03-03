Папа Римский сдал тест на коронавирус

Папу Римского Франциска, который накануне заболел, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что они пока не комментируют эту информацию.

Несколько дней назад сообщалось, что Папа Франциск отменил ряд официальных мероприятий из-за простуды. Он работал в резиденции и принимал людей наедине.

Франциск никогда не отменял так много официальных мероприятий за все семь лет папства.

Напомним, Италия, на территории которой находится Ватикан, стала эпицентром распространения нового типа коронавируса на европейском континенте. Власти страны сообщают, что по состоянию на вечер 2 марта в стране от Covid-19 умерли 52 человека. Коронавирус диагностирован у 1835 человек.

Из-за распространения коронавируса в Италии отменен ряд массовых мероприятий, в том числе - заседание Венецианской комиссии.