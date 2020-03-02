Партия Нетаньяху победила на третьих за год выборах в парламент Израиля

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выигрывает выборы в парламент. По данным эксит-поллов, "Ликуд" получит 36-37 мест в 120-местном парламенте, в то время как ее основной соперник - левоцентристская партия "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - 32-33 места, сообщает The Jerusalem Post.

Ожидается, что полная победа на третьих менее чем за год выборах в Израиле позволит Нетаньяху быстро сформировать правую коалицию, возглавив временное правительство с декабря 2018 года.

Вместе с союзниками по правоцентристскому блоку у Нетаньяху, как прогнозируют экзит-поллы, будет 60 мест в 120-местном парламенте. Для формирования большинства нужно 61 кресло. Вероятнее всего лидеру "Ликуд" удастся убедить кого-нибудь из представителей противоборствующих партий присоединиться к его блоку. Источники в "Ликуде" сообщили изданию, что Нетаньяху даже попытается создать правительство до того, как 17 марта начнется судебный процесс над ним. Нетаньяху фигурирует в трех коррупционных делах

Представители левоцентристской "Кахоль-Лаван" выразили разочарование результатами, но заявили, что не ожидают распада партии. Они опровергли слухи о том, что лидер "Синих и белых" Бенни Ганц уйдет из политики.

Явка избирателей на 20:00 по местному времени составила 65,6% по сравнению с 63,7% на сентябрьских выборах и стала самой высокой на этот час после выборов 1999 года.

Ожидается, что итоговая явка составит 70% против 68,46% в апреле и 69,83% в сентябре. 2 марта в Израиле проголосовало более 200 тыс. избирателей, которые не голосовали на выборах в сентябре.

"Явка была еще выше среди 5630 израильтян, находящихся на карантине из-за коронавируса, среди которых 4076 проголосовали на специальных избирательных участках, несмотря на длинные очереди", - сообщает издание.

Напомним, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционная "Кахоль-лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, так как Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако так как ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.