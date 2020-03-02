Первый случай коронавируса подтвержден в Латвии

SARS-CoV-2 констатирован у рижанки, которая недавно посетила Италию.

Первый случай заболевания коронавирусом нового типа подтвержден в Латвии.

Об этом в понедельник, 2 марта сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Интерфакс-Украина.

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.

По информации местных СМИ, SARS-CoV-2 констатирован у женщины. Она живет в Риге, недавно посетила Италию.

Сообщается, что сейчас бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила ее в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.

Ранее сегодня Минздрав Беларуси подтвердил три случая заболевания коронавирусом.

SARS-CoV-2 также обнаружен в Литве.