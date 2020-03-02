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"Ювентус" на домашних матчах намерен применить к болельщикам дискриминацию по принципу местожительства

Доступ на "Альянц Арену" будет доступен не всем фанам.

"Ювентус" на домашних матчах намерен применить к болельщикам дискриминацию по принципу местожительства
"Альянц Арена"
Фото: ФК "Ювентус"

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил об ужесточении правил допуска на стадион команды на ближайший матч.

В частности, на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана", который состоится 4 марта на "Альянц Арене", секьюрити будут осуществлять пропуск болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства.

Причиной стала эпидемия коронавируса в Италии.

Игру против "россонери" могут посетить все зрители, кроме жителей ряда регионов, где наблюдаются вспышки заболеваний. Если у персонала спортивной арены возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен ряд матчей Серии А, включая поединок между "Ювентусом" и "Интером".

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