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Самый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезона

Эдену Азару будет сделана операция.

Самый дорогой игрок в истории "Реала" выбыл практически до конца сезона
Эден Азар
Фото: "Реал"

Самый дрогой игрок в истории "Реала" Эден Азар на этой неделе перенесет операцию на травмированной лодыжке, сообщает ESPN. Углубленное медицинское обследование Эдена выявило у плеймейкера "бланкос" перелом.

По информации издания, операция будет проведена в конце недели в США.

Отмечается, что на восстановление бельгийцу понадобится порядка двух месяцев.

Азар получил травму в матче с "Леванте" (0:1) 22 февраля.

Отметим, что это не первое повреждение Эдена в нынешнем сезоне, ранее он пропустил три месяца из-за травмы голеностопа.

В своем первом сезоне в составе "Реала" Азар сыграл всего в 15 матчах за "Королевский клуб", отличившись одним голом и пятью результативными передачами.

Без бельгийца "Реал" накануне победил "Барселону" в "Эль Класико" (2:0) и вернул себе лидерство в Ла Лиге.

Напомним, Азар обошелся "Реалу" в 110 млн евро, а за счет бонусов и дополнительных выплат сумма сделки может вырасти до 140 млн евро.

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