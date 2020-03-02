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Гвардиола догнал Лобановского по количеству выигранных титулов в тренерской карьере

Испанец завоевал свой 29-й титул.

Гвардиола догнал Лобановского по количеству выигранных титулов в тренерской карьере
Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

Накануне "Манчестер Сити" завоевал свой второй в текущем сезоне титул, выиграв Кубок Английской лиги – в финале на "Уэмбли" была повержена "Астон Вилла" – 2:1.

Для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы этот трофей стал уже 29-м в тренерской карьере. И по количеству завоеванных титулов испанский специалист догнал бывшего главного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского.

Только, для завоевания такого количества титулов "Мэтру" понадобилось 42 года тренерской карьеры, а Хосепу только 11.

А на первой строчке располагается экс-наставник "Абердина" и "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон (49 титулов), на втором - румын Мирча Луческу.

Напомним, в начале сезона "МанСити" обыграл в финале Суперкубка Англии "Ливерпуль" (1:1, по пенальти 5:4).

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