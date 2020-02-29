Второй после зимней паузы тур Украинской Премьер-лиги открывался матчем фактически, но не формально некогда принципиальных соперников между СК "Днепр-1" и "Динамо".

Поединок на "Днепр-Арене" ознаменовался нервным судейством женской бригады во главе арбитра ФИФА Екатерины Монзуль.

Вначале рефери в самом дебюте встречи, при помощи VAR, оставила гостей в меньшинстве, удалив Виталия Буяльского.

Еще раз Монзуль воспользовалась подсказкой видеоассистента на 45-й минуте, назначив пенальти в ворота хозяев, при этом отменив свое первоначальное решение о симуляции игрока "Динамо". Так гости открыли счет в матче – 0:1.

А затем наступил бенефис Владислава Супряги, принадлежащего киевлянам, но выступающему на правах аренды за днепрян.

Вышедший на 63-й минуте на замену чемпион мира U-20 в течение получаса оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу 3:1.

Отметим, что Владислав стал лишь вторым игроком, который отметился хет-триком в воротах "Динамо". Первый такой случай был зафиксирован в далеком 1998 году, когда три гола забил симферополец Алексей Осипов, а встреча "Таврия" - "Динамо" завершилась результативной ничьей (3:3).

Добавим, что незадолго до второго гола Супряги на авансцену вновь вышла арбитр, после просмотра VAR удалив защитника хозяев Владимира Полевого.

Осечкой "Динамо" в Днепре могут воспользоваться конкуренты киевлян в борьбе за "серебро", и в первую очередь "Заря", которая в первый день весны будет принимать "Олимпик". В случае победы подопечные Виктора Скрипника могут на 1 очко обойти столичную команду.

Также открываются хорошие перспективы перед "Десной" и "Александрией", которые свои матчи проведут сегодня против "Мариуполя" и "Львова" соответственно.