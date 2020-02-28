"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Первый матч состоится в Германии 12 марта.
Ответный поединок пройдет через неделю в Харькове.
Пары 1/8 финала Лиги Европы.
- "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
- "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
- "ВОЛЬФСБУРГ" (Германия) - "ШАХТЕР" (Украина)
- "Интер" (Италия) - " Хетафе" (Испания)
- "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
- "Айнтрахт"/РБ "Зальцбург" - "Базель" (Швейцария)
- ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Напомним, финал турнира состоится в польском Гданське.