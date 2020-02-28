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"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

"Горнякам" не привыкать играть с немецкими клубами.

Кубок Лиги Европы
Фото: EPA/UPG
Кубок Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы стадии 1/8 финала, по результату которой "Шахтеру" в соперники достался немецкий "Вольфсбург".

Первый матч состоится в Германии 12 марта.

Ответный поединок пройдет через неделю в Харькове.

Пары 1/8 финала Лиги Европы.

  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
  • "ВОЛЬФСБУРГ" (Германия) - "ШАХТЕР" (Украина)
  • "Интер" (Италия) - " Хетафе" (Испания)
  • "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
  • "Айнтрахт"/РБ "Зальцбург" - "Базель" (Швейцария)
  • ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Напомним, финал турнира состоится в польском Гданське.

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