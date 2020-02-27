Минспорта выступает против зарубежных сборов украинских спортсменов

Министерство культуры, молодежи и спорта советует украинским спортивным федерациям, прежде всего олимпийских видов спорта, по возможности перенести зарубежные тренировочные сборы в Украину.

Причиной является стремительное распространение в мире коронавируса.

"Я очень прошу наши федерации подумать о наших спортсменах и на фоне ситуации с распространением эпидемии коронавируса свезти риски к минимуму. Эпидемия затронула уже более 50 стран, она стремительно распространяется в Европе. Но не нужно паниковать, нужно все время мониторить ситуацию. Свяжитесь со своими зарубежными коллегами, пишите письма в международные федерации. Если есть такая возможность, отказывайтесь от тренировочных сборов за границей и проводите их в Украине. Министерство будет вам в этом всячески помогать", - цитирует замминистра спорта Владимира Шумилина Укринформ.

"Что касается соревнований, то здесь ситуация сложнее, потому что нам нужно бороться за олимпийские лицензии и избегать штрафов за пропуски турниров. Однако, если выбирать между медалью и здоровьем, я выбираю здоровье. Поэтому прошу еще раз, здоровье наших спортсменов должно быть на первом месте. Сегодня нет никаких запретов от МКМС или МИД относительно зарубежных поездок, но решения об участии в соревнованиях должны приниматься взвешенно, с минимальным риском", - заявил спортивный функционер на встрече с руководителями спортивных федераций.