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"Манчестер Сити" приостановил нисходящий тренд английских клубов в матчах плей-офф Лиги Чемпионов

Чемпион Англии победил в Мадриде.

"Манчестер Сити" приостановил нисходящий тренд английских клубов в матчах плей-офф Лиги Чемпионов
Габриэль Жезус и Рияд Махрез
Фото: EPA/UPG

В столице Испании на "Сантьяго Бернабеу" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

Поединок завершился волевой победой гостей 1:2.

Основные события матча развернулись во второй его половине.

Счет открыли хозяева. По завершению часа игрового времени системными и последовательными ошибками Родри, Николаса Отаменди и Кайла Уокера воспользовался Винисиус Жуниор, который поделился своим альтруизмом с партнером по команде Иско - 1:0.

Но самое интересное команды оставили на эндшпиль поединка.

На 78-й минуте Габриэль Жесус сотворил невозможное, а именно, выиграл воздух у капитана "Реала" Серхио Рамоса и восстановил статус-кво – 1:1.

Спустя 5 минут Даниэль Карвахаль в своей штрафной площади неаккуратно совершил подкат против Рахима Стерлинга, и итальянский рефери Даниэло Орсато указал на 11-метровую отметку. Кевин де Брёйне был хладнокровен – 1:2.

А спустя еще 3 минуты "Реал" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил все тот же Рамос, нарушивший правила на все том же Жезусе.

Своим выигрышем в Мадриде чемпион Англии несколько подправил негативно складывающийся сценарий выступления английских клубов в первых матчах стадии плей-офф турнира – до матча в Мадриде все клубы из-за Ла-Манша свои поединки проиграли.

Напомним, "Тоттенхэм" уступил дома "Лейпцигу" 0:1, "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" с аналогичным счетом, а "Челси" на "Стэмфорд Бридж" был унижен "Баварией" 0:3.

Подопечные Хосепа Гвардиолы несколько поддержали реноме клубов Английской Премьер-Лиги. Отметим, в прошлом розыгрыше ЛЧ четвертьфиналы и полуфиналы на половину состояли из английских клубов, а в финале встретились два представителя АПЛ.

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