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Победительница пяти турниров "Большого шлема" объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова "повесила ракетку на гвоздь".

Победительница пяти турниров "Большого шлема" объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова
Фото: EPA/UPG

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

О своем решении Мария написала в своей колонке в американском журнале Vanity Fair.

"Теннис, я говорю "до свидания", – написала 32-летняя спортсменка. – Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня", - сообщила Шарапова.

Напомним, экс-первая ракетка мира выиграла пять турниров "Большого шлема" в одиночном разряде – Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и "Ролан Гаррос" (2012, 2014).

Шарапова – одна из десяти теннисисток в истории, кто обладает т.н. "карьерным шлемом" (выиграла все турниры "Большого шлема", но в разные годы).

Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. Спустя 3 месяца она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. 

После своего возвращения Мария выиграла лишь один турнир WTA - в Тяньцзине в 2017 году. Из-за проблем с плечом, которые беспокоят Шарапову в последние годы, она была вынуждена сняться со многих турниров. В рейтинге WTA она опустилась на 373-ю строчку.

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