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Серена Уильямс уничтожила Шарапову в первом круге US Open

Младшая Уильямс отдала россиянке лишь 2 гейма.

Серена Уильямс уничтожила Шарапову в первом круге US Open
Серена Уильямс и Мария Шарапова
Фото: Jimmie48 Photography

В первом круге US Open-2019 состоялось одно из принципиальнейших сражений – битва экс-первых ракеток мира Серены Уильямс и Марии Шараповой.

Россиянке не помогли ее знаменитые стоны - американка одержала убедительную победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:1.

На победу Серена затратила всего 1 час.

Счет в личных встречах Уильямс и Шараповой стал 20:2 в пользу американки. В последний раз россиянка обыгрывала младшую Уильямс еще в 2004 году, причем последние 19 поединков Мария проиграла .

Во втором круге Уильямс сыграет против 17-летней соотечественницы Кэти Макнелли.

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