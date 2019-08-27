В первом круге US Open-2019 состоялось одно из принципиальнейших сражений – битва экс-первых ракеток мира Серены Уильямс и Марии Шараповой.

Россиянке не помогли ее знаменитые стоны - американка одержала убедительную победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:1.

На победу Серена затратила всего 1 час.

Счет в личных встречах Уильямс и Шараповой стал 20:2 в пользу американки. В последний раз россиянка обыгрывала младшую Уильямс еще в 2004 году, причем последние 19 поединков Мария проиграла .

Во втором круге Уильямс сыграет против 17-летней соотечественницы Кэти Макнелли.