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Легенда "Ромы" едва не проломил живот партнера по новой команде в матче чемпионата Аргентины

Даниэле Де Росси и не думает снижать градус своей агрессии на поле.

Даниэле Де Росси
Фото: EPA/UPG
Даниэле Де Росси
Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси, который отыграл за "волков" 18 лет, и перешедший в летнее межсезонье в аргентинский "Бока Хуниорс", продолжает демонстрировать на поле агрессивную игру.

В 4-м туре национального чемпионата "Бока" играла на выезде с клубом "Банфилд" и добилась нелегкой победы 1:0.

В одном из игровых эпизодов в первом тайме 36-летний Де Росси, пытался достать мяч в воздухе ногой, ненароком проверил на прочность пресс своего партнера по команде.

Пресс прошел испытание, потому что сообщается, что партнер итальянца по команде смог продолжить игру.

Напомним, что Даниэле отличился дебютным голом за "Бока Хуниорс" в первом же матче за команду.

После 4-х туров в чемпионате Аргентины "Бока" с 10-ю очками в активе делит первое место с "Сан-Лоренцо".

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