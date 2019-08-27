Даниэле Де Росси и не думает снижать градус своей агрессии на поле.

Фото: EPA/UPG Даниэле Де Росси

В 4-м туре национального чемпионата "Бока" играла на выезде с клубом "Банфилд" и добилась нелегкой победы 1:0.

В одном из игровых эпизодов в первом тайме 36-летний Де Росси, пытался достать мяч в воздухе ногой, ненароком проверил на прочность пресс своего партнера по команде.

Пресс прошел испытание, потому что сообщается, что партнер итальянца по команде смог продолжить игру.

Напомним, что Даниэле отличился дебютным голом за "Бока Хуниорс" в первом же матче за команду.

После 4-х туров в чемпионате Аргентины "Бока" с 10-ю очками в активе делит первое место с "Сан-Лоренцо".