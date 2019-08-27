Миланский "Интер" под руководством нового тренера - Антонио Конте принимал клуб "Лечче".
Поединок на "Сан-Сиро" завершился разгромной победой хозяев 4:0.
Один из голов записал на свой счет новичок Nerazzurri Ромелу Лукаку, для которого это был дебютный официальный поединок за новую команду.
Отметим, что 26-летний бельгиец забил гол в первом поединке чемпионата уже в составе 4-й команды подряд. Ранее Ромелу забивал в своем дебютном поединке Английской Премьер-Лиги, выступая за "Вест Бромвич Альбион", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Squawka.
August 17th: Romelu Lukaku reported to be too 'overweight' to start Inter Milan's first game of the season.— Squawka Football (@Squawka) 26 августа 2019 г.
August 26th: Romelu Lukaku starts Inter Milan's first game of the season.
Expect goals.pic.twitter.com/jSKaSdbz4P