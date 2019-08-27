Бельгиец отметился в поединке против "Лечче".

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку

Миланский "Интер" под руководством нового тренера - Антонио Конте принимал клуб "Лечче".

Поединок на "Сан-Сиро" завершился разгромной победой хозяев 4:0.

Один из голов записал на свой счет новичок Nerazzurri Ромелу Лукаку, для которого это был дебютный официальный поединок за новую команду.

Отметим, что 26-летний бельгиец забил гол в первом поединке чемпионата уже в составе 4-й команды подряд. Ранее Ромелу забивал в своем дебютном поединке Английской Премьер-Лиги, выступая за "Вест Бромвич Альбион", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Squawka.

August 17th: Romelu Lukaku reported to be too 'overweight' to start Inter Milan's first game of the season.



August 26th: Romelu Lukaku starts Inter Milan's first game of the season.



Expect goals.pic.twitter.com/jSKaSdbz4P — Squawka Football (@Squawka) 26 августа 2019 г.

Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из МЮ этим летом. Сумма сделки составила около 75 млн евро.