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Лукаку установил симпатичный рекорд, забив гол уже в первом матче за "Интер"

Бельгиец отметился в поединке против "Лечче".

Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG
Ромелу Лукаку
В Италии стартовала Серия А.

Миланский "Интер" под руководством нового тренера - Антонио Конте принимал клуб "Лечче".

Поединок на "Сан-Сиро" завершился разгромной победой хозяев 4:0.

Один из голов записал на свой счет новичок Nerazzurri Ромелу Лукаку, для которого это был дебютный официальный поединок за новую команду.

Отметим, что 26-летний бельгиец забил гол в первом поединке чемпионата уже в составе 4-й команды подряд. Ранее Ромелу забивал в своем дебютном поединке Английской Премьер-Лиги, выступая за "Вест Бромвич Альбион", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Squawka.

Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из МЮ этим летом. Сумма сделки составила около 75 млн евро.

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