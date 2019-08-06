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Звезда "Манчестер Юнайтед" тренируется с другим клубом, не получив на то согласие

Ромелу Лукаку тренируется с "Андерлехтом".

Звезда "Манчестер Юнайтед" тренируется с другим клубом, не получив на то согласие
Ромелу Лукаку и Антонио Конте
Фото: EPA/UPG

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодежной командой "Андерлехта", не получал на это разрешения от своего клуба, сообщает Daily Mail.

Кроме того, 26-летний бельгиец рискует доставить манкунианцам проблемы тем, что тренируется сейчас в форме от компании Joma, в то время, как клуб с "Олд Траффорд" имеет многомиллионный контракт с Аdidas.

"Для нас это прекрасная реклама. Если Лукаку тренируется в "Андерлехте", то вполне логично, что он носит наш бренд. В договоре согласовано, что всё, что происходит в стенах "Андерлехта", делается в экипировке Joma. Даже Лионель Месси должен был бы это соблюдать", - цитирует издание Эрвина Палмерса, руководителя Joma Бельгия.

Ранее в СМИ сообщалось, что Лукаку близок к переходу в миланский "Интер". В футболисте лично заинтересован новый главный тренер Nerazzurri Антонио Конте.

Итальянский клуб готов заплатить за бронзового призера последнего Чемпионата мира в составе сборной Бельгии 75 млн евро, плюс 5 млн в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за МЮ во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

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