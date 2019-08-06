Бельгийский профессиональный велогонщик погиб во время этапа Тура Польши

Бьоргу Ламбрехту было 22 года.

Накануне во время третьего этапа многодневки Тур Польши-2019 в результате падения погиб 22-летний бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт, сообщает cyclingnews.com.

Во время дождливого этапа гонщик Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 5 августа 2019 г.

Ламбрехт был немедленно доставлен в больницу на вертолете, где врачи сумели его реанимировать после состояния клинической смерти. Однако спустя несколько часов Бьорг умер в больнице.

Во время падения Ламбрехта телетрансляция третьего этапа Тура Польши еще не началась, поэтому инцидент не был заснят на видео, отмечает издание.

Ламбрехт считался одним из главных фаворитов Тура Польши.

Бьорг выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года. В ее составе он занял второе место на чемпионате мира по шоссейным велогонкам U-23.

В нынешнем сезоне бельгиец выиграл молодежный зачет Дофине, а также занял 6-е и 4-е места на двух престижных однодневках – "Амстел Голд Рейс" и "Флэш Валлонь" соответственно.