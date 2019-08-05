Накануне прошел очередной этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Венгрии, который выиграл лидер текущего сезона и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

На традиционной после гонки церемонии награждения пилоты призовой тройки, как всегда, принялись на подиуме обливать друг друга шампанским.

При этом организаторы применили новшество и установили на бутылке победителя ТВ-камеру, которая в подробностях засняла все действия без пяти минут 6-кратного чемпиона мира.