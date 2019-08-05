Накануне прошел очередной этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Венгрии, который выиграл лидер текущего сезона и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
На традиционной после гонки церемонии награждения пилоты призовой тройки, как всегда, принялись на подиуме обливать друг друга шампанским.
При этом организаторы применили новшество и установили на бутылке победителя ТВ-камеру, которая в подробностях засняла все действия без пяти минут 6-кратного чемпиона мира.
Lewis Hamilton didn't expect this moment with the @Champagnecarbon to come today...— Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.
But he definitely made the most of it! 🍾 #F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/jerbC1MAgC