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Гвардиола установил историческое достижение Английской Премьер-Лиги

Каталонец стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку.

Гвардиола установил историческое достижение Английской Премьер-Лиги
"Соавторы" исторического события - Хосеп Гвардиола и Мартин Аткинсон
Фото: EPA/UPG

Накануне на "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" по пенальти одолел "Ливерпуль" (1:1, 5:4).

По ходу матча состоялось историческое событие в Английской Премьер-Лиге. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории АПЛ, который получил желтую карточку.

Арбитр встречи Мартин Аткинсон "наградил" испанца "горчичником" за неподобающее поведение.

Отметим, что желтые и красные карточки для тренеров ввели в АПЛ только с нынешнего сезона, а матч за Суперкубок был первым официальным матчем сезона 2019/20.

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