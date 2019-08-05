Накануне на "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" по пенальти одолел "Ливерпуль" (1:1, 5:4).
По ходу матча состоялось историческое событие в Английской Премьер-Лиге. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории АПЛ, который получил желтую карточку.
Арбитр встречи Мартин Аткинсон "наградил" испанца "горчичником" за неподобающее поведение.
Отметим, что желтые и красные карточки для тренеров ввели в АПЛ только с нынешнего сезона, а матч за Суперкубок был первым официальным матчем сезона 2019/20.
Pep Guardiola is the first Premier League manager to be shown a yellow card.— Football on BT Sport (@btsportfootball) 4 августа 2019 г.
That didn't take long 😂 pic.twitter.com/tqjF6fxYOc