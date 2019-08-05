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Стали известны потенциальные соперники "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов

Для этого киевлянам еще нужно пройти "Брюгге".

Стали известны потенциальные соперники "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов
"Динамо"
Фото: t.me/dynamokyiv

УЕФА огласил список потенциальных соперников киевского "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Жеребьевка плей-офф ЛЧ состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начало -в 13:00.

Потенциальный соперник "Динамо" определится в матчах:

  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
  • "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Отметим, что динамовцы встретятся с одним из возможных оппонентов, если пройдут в третьем квалификационном раунде бельгийский "Брюгге".

Матчи с "Брюгге" пройдут 6 и 13 августа. Первый поединок состоится в Бельгии.

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