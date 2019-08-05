Стали известны потенциальные соперники "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов

УЕФА огласил список потенциальных соперников киевского "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
Жеребьевка плей-офф ЛЧ состоится сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начало -в 13:00.
Потенциальный соперник "Динамо" определится в матчах:
- "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
- "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
Отметим, что динамовцы встретятся с одним из возможных оппонентов, если пройдут в третьем квалификационном раунде бельгийский "Брюгге".
Матчи с "Брюгге" пройдут 6 и 13 августа. Первый поединок состоится в Бельгии.