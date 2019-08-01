Луганская "Заря" и в домашнем поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы оказалась сильнее "Будочности" 1:0 – гол в активе Артема Громова (32-я минута).

Отметим, что спустя минуту после пропущенного гола гости остались в меньшинстве - за отмашку рефери из Ирландии Нил Дойл показал вторую желтую карточку Николе Джуричу.

Решение арбитра явно пришлось не по душе игрокам черногорской команды, и они устроили атаку на Дойла. В результате, на 34-й гости остались в девятером - прямая красная карточка была показана Драшко Божовичу.