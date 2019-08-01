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"Заря" победила и в повторном поединке Лиги Европы при двух удалениях у соперника

Луганчане вышли в заключительный раунд плей-офф.

"Заря" победила и в повторном поединке Лиги Европы при двух удалениях у соперника
Фото: isport.ua

Луганская "Заря" и в домашнем поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы оказалась сильнее "Будочности" 1:0 – гол в активе Артема Громова (32-я минута).

Отметим, что спустя минуту после пропущенного гола гости остались в меньшинстве - за отмашку рефери из Ирландии Нил Дойл показал вторую желтую карточку Николе Джуричу.

Решение арбитра явно пришлось не по душе игрокам черногорской команды, и они устроили атаку на Дойла. В результате, на 34-й гости остались в девятером - прямая красная карточка была показана Драшко Божовичу.

Напомним, неделю назад "Заря" также одержала победу 3:1 и, по сумме двух поединков, вышла в третий квалификационный раунд ЛЕ.

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