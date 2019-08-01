Сергей Булеца стал соавтором "написания" новой страницы в истории клуба.

В первом туре Украинской Премьер-лиги абсолютный дебютант высшего украинского футбольного дивизиона – "Днепр-1" принимал "Олимпик".

Матч завершился победой днепрян 2:1.

Автором исторического первого гола "Днепра-1" в УПЛ стал Сергей Булеца.

Чемпиону мира в составе молодежной сборной Украины понадобилось всего 74 секунды с начала матча, чтобы поразить ворота соперника.

Символично, что голевая передача также на счету чемпиона мира (U-20) Владислава Супряги.

Отметим, спустя 7 минут отличился уже сам Супряга, удвоив преимущество хозяев.

Добавим, что Булеца и Супряга защищают цвета "Днепра-1" на правах аренды - оба принадлежат "Динамо".