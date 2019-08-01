В первом туре Украинской Премьер-лиги абсолютный дебютант высшего украинского футбольного дивизиона – "Днепр-1" принимал "Олимпик".
Матч завершился победой днепрян 2:1.
Автором исторического первого гола "Днепра-1" в УПЛ стал Сергей Булеца.
Чемпиону мира в составе молодежной сборной Украины понадобилось всего 74 секунды с начала матча, чтобы поразить ворота соперника.
Символично, что голевая передача также на счету чемпиона мира (U-20) Владислава Супряги.
Добавим, что Булеца и Супряга защищают цвета "Днепра-1" на правах аренды - оба принадлежат "Динамо".