Дебют "Колоса" в Украинской Премьер-лиге оказался удачным – команда из Ковалевки на киевском стадионе "Оболонь" одержала волевую победу над "Мариуполем" 2:1.

Добавим, что в концовке поединка главный тренер номинальных хозяев Руслан Костышин получил желтую карточку.

Отметим, в истории УПЛ – это первый случай, когда наставник команды удостаивается от рефери "горчичника", при том, что красные карточки для главных тренеров - дело почти обыденное в украинском футболе.

Дебют Костышина можно признать запоминающимся.