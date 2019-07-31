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Впервые в истории Украинской Премьер-лиги главный тренер получил желтую карточку

"Первопроходцем" оказался наставник "Колоса" Руслан Костышин.

Впервые в истории Украинской Премьер-лиги главный тренер получил желтую карточку
Руслан Костышин
Фото: isport.ua

Дебют "Колоса" в Украинской Премьер-лиге оказался удачным – команда из Ковалевки на киевском стадионе "Оболонь" одержала волевую победу над "Мариуполем" 2:1.

Добавим, что в концовке поединка главный тренер номинальных хозяев Руслан Костышин получил желтую карточку.

Отметим, в истории УПЛ – это первый случай, когда наставник команды удостаивается от рефери "горчичника", при том, что красные карточки для главных тренеров - дело почти обыденное в украинском футболе.

Дебют Костышина можно признать запоминающимся.

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