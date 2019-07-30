В Формуле-1 установлен новый рекорд по паузе между попаданиями в очки

Польский гонщик команды "Уильямс" Роберт Кубица установил новое статистическое достижение в Формуле-1, сообщает championat.com, ссылаясь на Motorsport-Total.

В гонке Гран-При Германии Кубица впервые набрал очки с конца 2010 года. Таким образом, между попаданиями Роберта в очковую зону прошло восемь лет, восемь месяцев и 14 дней - это наибольшая пауза в истории чемпионата мира.

Ранее рекорд по самой длинной паузе между финишем в очковой зоне принадлежало Люсьену Бьянки - двоюродному дедушке трагически погибшего Жюля Бьянки. Люсьен попал в очки на Гран-При Бельгии 1960 года, а затем вернулся в очковую зону на Гран-При Монако-1968. Таким образом, пауза составила семь лет, 11 месяцев и семь дней.

Рекорд еще может вернуться к Бьянки - в том случае, если "Альфа Ромео" удастся по итогам апелляции отменить штраф свои пилотам - Кими Райкконену и Антонио Джовинацци. В таком случае Кубица откатится в протоколе обратно на 12-ю позицию.

Напомним, на ГП Германии механики "Ред Булл" установили рекорд по проведению пит-стопа.