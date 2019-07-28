Фото: EPA/UPG

Голландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл драматичный Гран-при Германии.

Гонка оказалась крайне непредсказуемой из-за дождя и многочисленных аварий. По ходу гран-при трижды на трассу выезжал автомобиль безопасности и появлялось несколько режимов "виртуального автомобиля безопасности".

Среди тех, кто разбили машины на скользкой трассе, оказались Валттери Боттас, Шарль Леклер, боровшийся некоторое время за подиум Нико Хюлькенберг. Не избежал ошибок даже выигравший предыдущие восемь дождевых гонок Льюис Хэмилтон. Сначала лидер чемпионата сломал переднее антикрыло, потом заработал пятисекундный штраф за неправильный объезд столбика при въезде на пит-лейн и в конечном итоге на предпоследнем рестарте откатился в конец пелотона и финишировал 11-м.

Фото: EPA/UPG

Вторым приехал немец Себастьян Феттель, который стартовал последним, 20-м.

Третьим финишировал пилот Toro Rosso россиянин Даниил Квят. Для Toro Rosso это попадание в топ-3 стало всего вторым в истории после победы Феттеля в Монце-2008.

Лэнс Стролл из Racing Point стал четвертым, пятым приехал пилот McLaren Карлос Сайнс.

Замкнули топ-10 Алекс Албон (Toro Rosso), Кими Райкконен (Alfa Romeo), Антонио Джовинацци (Alfa Romeo), Роман Грожан (Haas) и Кевин Магнуссен (Haas).

После 11 гонок в чемпионате продолжает лидировать Хэмилтон с 223 очками, у Боттаса 184. Ферстаппен третий с 162 очками, у Феттеля 141 очко, у Леклера - 120.

Следующий Гран-при состоится 4 августа в Венгрии.