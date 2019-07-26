Клуб Английской Премьер-Лиги заключил спонсорский контракт на 320 млн фунтов

Фото: tottenhamhotspur.com

Срок соглашения составляет восемь лет, в течение которых лондонский клуб заработает 320 млн фунтов.

Отметим, что AIA Group (American International Assurance) является крупнейшей страховой компанией Гонконга, с рыночной стоимостью почти 40 млрд долл.

Добавим, что компания AIA является титульным спонсором "Тоттенхэма" с 2013 года.

Доход "Тоттенхэма" по новому контракту (40 млн фунтов в год) сопоставим с доходами "Арсенала", "Челси" и "Ливерпуля".

Самый же крупный спонсорский контракт у "Манчестер Юнайтед" с компанией Chevrolet - 50 млн фунтов в год.