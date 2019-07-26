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Соперник умершего российского боксера отказался от гонорара за бой

Субриэль Матиас глубоко опечален смертью Максима Дадашева.

Соперник умершего российского боксера отказался от гонорара за бой
Максим Дадашев и Субриэль Матиас
Фото: Top Rank

Колумбийский боксер Субриэль Матиас (14-0, 14 нокаутов), с которым провел свой последний бой трагически умерший россиянин Максим Дадашев (13-1, 11), отказался от гонорара за этот поединок, сообщает BoxingNews24.

Отметим, что бой двух, на тот момент непобедимых боксеров, проходил за звание обязательного претендента на пояс IBF в первом полусреднем весе. Гонорар колумбийца составил 75 тыс. долл.

"Мне не нужны эти деньги. Мы просто идем на ринг, думая о благополучии нашей семьи, не зная, насколько сложно нам придется. Летай высоко, великий воин. Только Бог знает причину произошедшего. Я всегда буду его уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев", - приводит слова Матиаса издание.

Напомним, Максим Дадашев после боя с Матиасом нуждался в помощи при ходьбе после выхода с ринга. Его состояние ухудшилось, у Дадашева была рвота, и в конце концов он потерял сознание. Его доставили в больницу для экстренной операции на головном мозге.

При операции у россиянина была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.

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