Роналду дал добро на трансфер Неймара в "Ювентус", - СМИ

Неожиданный поворот в саге о Неймаре.

Дело об уходе Неймара из "Пари Сен-Жермен" расцветает новыми красками.

Хотя самым желанным местом для бразильского форварда является возвращение в "Барселону", всё, включая недавний многомиллионный трансфер Гризманна, указывает на то, что этот вариант маловероятен.

Вот почему менеджмент игрока ищет другие варианты трудоустройства бразильца.

В процесс неожиданно подключился "Ювентус", который подумывает над покупкой Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

Руководство туринцев даже согласовало потенциальный трансфер со своим лидером Криштиану Роналду, отмечает издание.

Португальский нападающий одобрил такую покупку, рассчитывая, что бразилец поможет улучшить результаты команды в Лиге Чемпионов.

По информации издания, стороны должны встретиться в Китае, где в настоящее время пребывает ПСЖ, и начать переговоры в ближайшие дни.