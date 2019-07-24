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Однорукий боец ММА подписал контракт на бой в Bellator

Ник Ньюэлл ранее пытался попасть в UFC.

Ник Ньюэлл
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Ник Ньюэлл
Один из самых узнаваемых бойцов ММА, однорукий Ник Ньюэлл (15-2) подписал контракт на один бой с Bellator 225, где дебютирует 25 августа в поединке с Кори Браунингом (4-1), сообщает mmajunkie.usatoday.com.

"Я знаю на что способен, и знаю, что не нахожусь в элите ММА. Когда я дрался с Джастином Гэтжи, я дал ему намного более конкурентный бой, чем двое парней из Топ-10 UFC. Я знаю свой уровень, и я знаю, что являюсь элитным бойцом, и Bellator - это место, где я смогу в полностью продемонстрировать свои навыки", - цитирует бойца издание.

"Для меня все начинается с чистого листа. Это шанс громко заявить о себе. Я уже выступал в WSOF, и поэтому мне не привыкать к большим аренам. Среди моих соперников были одни из лучших бойцов в мире, и поэтому я готов ко всему.

Это будет незабываемая ночь и незабываемое выступление. Я планирую выйти в клетку, чтобы доказать Bellator, что заслуживаю долгосрочный контракт", - отметил Ник.

Напомним, ранее Ньюэлл пытался попасть в UFC, но проиграл отборочный бой.

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