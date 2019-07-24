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Футболист лондонского "Арсенала" не "повелся" на провокацию фана самого принципиального соперника

Встречаются болельщики с юмором.

Футболист лондонского "Арсенала" не "повелся" на провокацию фана самого принципиального соперника

В рамках Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" проводил в Мэриленде (США) свой очередной матч.

Соперником канониров был мадридский "Реал".

Матч завершился победой испанского клуба 2:2 (по пенальти 3:2).

После поединка произошел один забавный эпизод, в результате которого защитник лондонцев Роб Холдинг едва не попался на провокацию болельщиков "Тоттенхэм Хотспур", клуба, который является самым принципиальным соперником "канониров".

Футболист раздавал автографы для болельщиков, один из которых пытался подсунуть для автографа футболку нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Холдинг принялся было уже ставить свой автограф и подписывать футболку, но когда увидел, что это футболка "шпор", вернул маркер фанату и с улыбкой отправился в подтрибунное помещение.

Автограф-сессия на этом была завершена.

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