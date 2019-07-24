Усик посвятил стихотворение умершему боксеру Дадашеву

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в стихах выразил соболезнования родным и близким погибшего российского боксера Максима Дадашева.

"Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нет и дня что б я не думал, когда закончу, как дальше жить. Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и, если нету в жизни бокса, я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал. Соболезнования близким", - написал Усик.

Выразил соболезнования и чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко.

"Большая потеря для семьи и близких. Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова… Мои соболезнования близким", – написал Ломаченко в Instagram.