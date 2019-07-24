В рамках подготовки к новому сезону обладатель кубка Лиги Чемпионов "Ливерпуль" встречался в товарищеском поединке с "Севильей".

Матч завершился победой испанского клуба 2:1, при том, что футболисты "Севилья" последние четверть часа играли в меньшинстве – за грубый фол против 18-летнего игрока "Ливерпуля" Яссера Ларуки с поля был удален Жорис Ньяньон.

A friendly? 🤔



Sevilla’s Gnagnon shown a straight red for his ridiculous challenge on Liverpool’s Larouci ❌



Tackles have been flying in throughout the match in Boston.#LFC pic.twitter.com/p4gzPYAOf2 — Sacha Pisani (@Sachk0) 21 июля 2019 г.

После матча Ларуки прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных травм.

У Яссера диагностированы лишь сильные кровоподтеки в районе бедренной кости.