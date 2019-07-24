Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Борис и народ
Борис и народ
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
ГлавнаяСпорт

Футболист "Ливерпуля" чудом избежал тяжелой травмы после грубого фола игрока "Севильи"

Яссер Ларуки подвергся откровенной агрессии.

В рамках подготовки к новому сезону обладатель кубка Лиги Чемпионов "Ливерпуль" встречался в товарищеском поединке с "Севильей".

Матч завершился победой испанского клуба 2:1, при том, что футболисты "Севилья" последние четверть часа играли в меньшинстве – за грубый фол против 18-летнего игрока "Ливерпуля" Яссера Ларуки с поля был удален Жорис Ньяньон.

После матча Ларуки прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных травм.

У Яссера диагностированы лишь сильные кровоподтеки в районе бедренной кости.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также