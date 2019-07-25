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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе провалил допинг-тест

У Александра Усика на одного потенциального соперника стало меньше.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе провалил допинг-тест
Диллиан Уайт
Фото: boxingscene.com

Британский временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт провалил тест на допинг перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом, который состоялся 20 июля, сообщает Boxing Scene.

Положительный результат показала проба А, которая была взята у Уайта 17 июля, уточняет издание.

Несмотря на то, что Уайт является участником Всемирной ассоциации боксеров по программе "Чистый бокс", которая проводится Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA), данный тест был проведен Британским антидопинговым агентством (UKAD).

В соответствии с правилами, действующими в Соединенном Королевстве, Уайт имеет право на апелляцию. UKAD придерживается позиции, что до тех пор, пока процесс вынесения судебного решения не будет завершен и не будет завершена надлежащая процедура, будет действовать правило, согласно которому считается, что боец не нарушил свои протоколы PED, и к нему нельзя применять никакие санкции.

Напомним, в 2012 году Уайт уже был пойман на допинге. Тогда его дисквалифицировали на 2 года.

Отметим, в поединке с Ривасом британец завоевал титул временного чемпиона WBC.

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