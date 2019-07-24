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Самый дорогой защитник мира с автогола "удачно" дебютировал за основу "Ювентуса"

Маттейсу де Лигту должны быть благодарны игроки "Интера".

Маттейс де Лигт
Фото: EPA/UPG
Маттейс де Лигт
В рамках Международного кубка чемпионов в китайском Нанкине проходит матч между итальянскими "Ювентусом" и "Интером".

В дебюте поединка отличился самый дорогой защитник в мире Маттейс де Лигт, перешедший нынешним летом из "Аякса" в "Ювентус" за рекордные 86 млн евро.

Голландец неудачно подставил ногу при подаче "Интером" углового удара.

Таким образом, де Лигт стал автором автогола в своем дебютном матче в стартовом составе "Ювентуса".

Матч продолжается.

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