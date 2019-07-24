В дебюте поединка отличился самый дорогой защитник в мире Маттейс де Лигт, перешедший нынешним летом из "Аякса" в "Ювентус" за рекордные 86 млн евро.
Голландец неудачно подставил ногу при подаче "Интером" углового удара.
Таким образом, де Лигт стал автором автогола в своем дебютном матче в стартовом составе "Ювентуса".
Матч продолжается.
Tottenham Hotspur attacker Lucas Moura has officially broken Juventus’ new signing De Ligt.— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) 24 июля 2019 г.
“You Love To See It’ ...
😂🤣😭#THFC #COYSpic.twitter.com/K2crcu0jGn