Фото: EPA/UPG Маттейс де Лигт

В рамках Международного кубка чемпионов в китайском Нанкине проходит матч между итальянскими "Ювентусом"

В дебюте поединка отличился самый дорогой защитник в мире Маттейс де Лигт, перешедший нынешним летом из "Аякса" в "Ювентус" за рекордные 86 млн евро.

Голландец неудачно подставил ногу при подаче "Интером" углового удара.

Таким образом, де Лигт стал автором автогола в своем дебютном матче в стартовом составе "Ювентуса".

Tottenham Hotspur attacker Lucas Moura has officially broken Juventus’ new signing De Ligt.



“You Love To See It’ ...



😂🤣😭#THFC #COYSpic.twitter.com/K2crcu0jGn — Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) 24 июля 2019 г.

Матч продолжается.