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В Лондоне звезды "Арсенала" подверглись вооруженному нападению

Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами попытки вооруженного ограбления.

В Лондоне звезды "Арсенала" подверглись вооруженному нападению
Озил и Колашинац
Фото: EPA/UPG

В Лондоне игроки футбольного клуба "Арсенал" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению двух злоумышленников, сообщает The Daily Mail.

Двое грабителей на скутерах подъехали к автомобилю Озила и начали угрожать футболисту, рядом с которым находился его одноклубник Колашинац.

При этом Сеад не растерялся и оказал нападавшим активное сопротивление.

Бандиты были вооружены ножами, а их лица были закрыты мотошлемами.

В полицейском отчете говорится, что преступники хотели ограбить игроков лондонской команды. Оба футболиста не пострадали. Арестовать пока никого не удалось, расследование продолжается.

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