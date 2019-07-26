В Лондоне игроки футбольного клуба "Арсенал" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению двух злоумышленников, сообщает The Daily Mail.

Двое грабителей на скутерах подъехали к автомобилю Озила и начали угрожать футболисту, рядом с которым находился его одноклубник Колашинац.

При этом Сеад не растерялся и оказал нападавшим активное сопротивление.

Бандиты были вооружены ножами, а их лица были закрыты мотошлемами.

В полицейском отчете говорится, что преступники хотели ограбить игроков лондонской команды. Оба футболиста не пострадали. Арестовать пока никого не удалось, расследование продолжается.