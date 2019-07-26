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"Заря" победила черногорскую "Будучность" в квалификации Лиги Европы

Поединок в Подгорице завершился со счетом 3:1.

Луганская "Заря" уверенно победила черногорскую "Будучность" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Градски" в Подгорице завершился со счетом 3:1.

Первый тайм подопечные Скрипника провели на высоком уровне, забив дважды. Оба гола на счету Артема Громова, сообщает UA-Футбол.

"Во втором тайме Перович на 60-й минуте отквитал один гол. Однако ближе к концу встречи Арвеладзе установил итоговый счет встречи 3:1", - говорится в сообщении.

Ответная встреча команд состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).

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