Поединок в Подгорице завершился со счетом 3:1.

Луганская "Заря" уверенно победила черногорскую "Будучность" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Градски" в Подгорице завершился со счетом 3:1.

Первый тайм подопечные Скрипника провели на высоком уровне, забив дважды. Оба гола на счету Артема Громова, сообщает UA-Футбол.

"Во втором тайме Перович на 60-й минуте отквитал один гол. Однако ближе к концу встречи Арвеладзе установил итоговый счет встречи 3:1", - говорится в сообщении.

Ответная встреча команд состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия).