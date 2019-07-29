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Руни отвоевал у государства свой бизнес на 20 млн фунтов

Все активы фирмы Уэйна могли перейти под контроль государства.

Руни отвоевал у государства свой бизнес на 20 млн фунтов
Уэйн Руни
Фото: EPA/UPG

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни не позволил Регистрационной палате Великобритании отсудить свой бизнес, сообщает The Sun.

Форвард, ныне выступающий за американский "Ди Си Юнайтед" выиграл у Палаты дело на 20 млн фунтов, уточняет издание.

В мае организация пригрозила Руни, что закроет его имиджевую и инвестиционную фирму Stoneygate 48 Ltd, если он не докажет, что компания все еще заключает сделки. В противном случае все активы фирмы перешли бы под контроль государства.

Однако Руни сумел за эти 2 месяца доказать регулятору, что его компания действительно функционирует.

При этом Уэйном была приведена финансовая составляющая компании, базирующейся в Чешире, на основании которой ее стоимость выросла за последние годы, после трансфера нападающего из МЮ сначала в "Эвертон", а затем и в "Ди Си Юнайтед".

И если в 2016 году ее стоимость составила 12,4 млн фунтов, то через год уже 17,2 млн.

Общее состояние англичанина оценивается в 129 млн фунтов, что делает его одним из самых богатых футболистов в мире.

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