В рамках подготовки к предстоящему сезону мадридские "Реал" и "Атлетико" провели в Ист-Рутерфорде (США) поединок Международного кубка чемпионов, завершившийся унижением клуба с "Сантьяго Бернабеу".
"Атлетико" преподал "Реалу", футболисты которого играли без идеи, без характера и без плана, урок футбола.
Диего Коста со товарищи забили сопернику 7 мячей, сам испанец отметился покером. В свои ворота "матрасники" пропустили 3 гола.
Итоговые 3:7 – самый крупный проигрыш "Реала" в мадридском дерби, причем к 85-й минуте "бланкос" проигрывали 1:7.
Отметим, что Андрей Лунин не принимал участие в "избиении младенцев".
#LaPortada 3-7! pic.twitter.com/aWTp3NfWh7— MARCA (@marca) 27 июля 2019 г.