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"Атлетико" исторически унизило "Реал", забив ему 7 мячей

Товарищеский поединок получился феерическим.

"Атлетико" исторически унизило "Реал", забив ему 7 мячей
Фото: EPA/UPG

В рамках подготовки к предстоящему сезону мадридские "Реал" и "Атлетико" провели в Ист-Рутерфорде (США) поединок Международного кубка чемпионов, завершившийся унижением клуба с "Сантьяго Бернабеу".

"Атлетико" преподал "Реалу", футболисты которого играли без идеи, без характера и без плана, урок футбола.

Диего Коста со товарищи забили сопернику 7 мячей, сам испанец отметился покером. В свои ворота "матрасники" пропустили 3 гола.

Итоговые 3:7 – самый крупный проигрыш "Реала" в мадридском дерби, причем к 85-й минуте "бланкос" проигрывали 1:7.

Отметим, что Андрей Лунин не принимал участие в "избиении младенцев".

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