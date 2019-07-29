В рамках подготовки к предстоящему сезону мадридские "Реал" и "Атлетико" провели в Ист-Рутерфорде (США) поединок Международного кубка чемпионов, завершившийся унижением клуба с "Сантьяго Бернабеу".

"Атлетико" преподал "Реалу", футболисты которого играли без идеи, без характера и без плана, урок футбола.

Диего Коста со товарищи забили сопернику 7 мячей, сам испанец отметился покером. В свои ворота "матрасники" пропустили 3 гола.

Итоговые 3:7 – самый крупный проигрыш "Реала" в мадридском дерби, причем к 85-й минуте "бланкос" проигрывали 1:7.