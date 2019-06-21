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Легенда "Атлетико" объявил о завершении карьеры

Фернандо Торрес "повесил бутсы на гвоздь".

Фернандо Торрес
Фото: atleticodemadrid.com
Фернандо Торрес
Легенда мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте "матрасников".

"После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру", - написал испанский футболист.

В своем родном клубе 35-летний чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы (2008 и 2012) провел 9 лет и выиграл с "Атлетико" Лигу Европы.

Также он известен выступлением за лондонский "Челси", с которым стал победителем Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.

Отметим, что 15 мая 2013 года Торрес и его партнер по "Челси", соотечественник Хуан Мата после победы в Лиге Европы установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырех наиболее престижных футбольных турниров - Лиги Чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Европы и чемпионата мира.

Несколько сезонов Фернандо провел в "Ливерпуле".

Последний год Торрес играл в японской Джей-лиге. за "Саган Тосу".

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