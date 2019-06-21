Сегодня в Минске стартуют вторые Европейские игры

Сегодня в столице Белоруссии стартуют II Европейские игры.
Соревнования в Минске пройдут с 21 по 30 июня.
На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие 3667 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Украину на соревнованиях будут представлять 198 спортсменов, которые выступят во всех представленных на Играх видах спорта.
Добавим, что логотипом Игр объявлен цветок папоротника (белор. папараць-кветка) - мифический цветок, играющий важную роль в культуре славян.
В первый день пройдет церемония открытия, а также некоторые предварительные соревнования, а именно:
БАСКЕТБОЛ 3х3
09:00 - 17:30 Женщины. Командные соревнования
09:00 - 17:30 Мужчины. Командные соревнования
БОКС
14:00 - 17:30 Мужчины
Предварительные бои:
- первый наилегчайший вес до 49 кг;
- тяжелый вес до 91 кг;
- супертяжелый вес свыше 91 кг.
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
22:00 - 00:35