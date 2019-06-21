Сегодня в Минске стартуют вторые Европейские игры

Сегодня в столице Белоруссии стартуют II Европейские игры.

Соревнования в Минске пройдут с 21 по 30 июня.

На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие 3667 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Украину на соревнованиях будут представлять 198 спортсменов, которые выступят во всех представленных на Играх видах спорта.

Добавим, что логотипом Игр объявлен цветок папоротника (белор. папараць-кветка) - мифический цветок, играющий важную роль в культуре славян.

В первый день пройдет церемония открытия, а также некоторые предварительные соревнования, а именно:

БАСКЕТБОЛ 3х3

09:00 - 17:30 Женщины. Командные соревнования

09:00 - 17:30 Мужчины. Командные соревнования

БОКС

14:00 - 17:30 Мужчины

Предварительные бои:

первый наилегчайший вес до 49 кг;

тяжелый вес до 91 кг;

супертяжелый вес свыше 91 кг.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

22:00 - 00:35

Напомним, I Европейские игры прошли 4 года назад в Баку.