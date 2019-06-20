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"Манчестер Сити" предложил за защитника 95 млн евро, - СМИ

"Охота" на Калиду Кулибали продолжается.

"Манчестер Сити" предложил за защитника 95 млн евро, - СМИ
Калиду Кулибали
Фото: gazzetta.it

"Манчестер Сити" предпринял попытку подписать центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола сделал 28-летнего сенегальца приоритетной целью перед следующим сезоном, поскольку его команда потеряла многолетнего капитана Венсана Компани, ушедшего в "Андерлехт" на место играющего тренера.

За Кулибали чемпионы Англии предложили 95 млн евро, уточняет издание.

Напомним, ранее "Наполи" уже отклонил предложения "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" по трансферу Кулибали.

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