"Манчестер Сити" предложил за защитника 95 млн евро, - СМИ

"Манчестер Сити" предпринял попытку подписать центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола сделал 28-летнего сенегальца приоритетной целью перед следующим сезоном, поскольку его команда потеряла многолетнего капитана Венсана Компани, ушедшего в "Андерлехт" на место играющего тренера.

За Кулибали чемпионы Англии предложили 95 млн евро, уточняет издание.

Напомним, ранее "Наполи" уже отклонил предложения "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" по трансферу Кулибали.