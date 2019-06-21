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В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм

Игры едва стартовали, а вандалы уже себя проявили.

В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм

В центре Минска вандалы обворовали рекламный стенд оператора life:), который был посвящен II Европейским играм, проходящим в столице Белоруси, сообщает Onliner.

Менее чем за 12 часов со стенда пропало 120 мягких игрушек и 30 мячей. В компании не стали мириться с ситуацией и намерены обратиться в милицию.

"Это не плакаты, а настоящие игрушки - силиконовые такие мячики и кукольные лисята, - рассказывают создатели композиции. - Мы думали, туристы и минчане будут фотографироваться, радоваться - а тут такое… Всё вырвали с корнем", - цитирует издание представителя life:).

Так выглядел остановочный пункт вчера вечером, когда фотозону только смонтировали.

Фото: life:)
А так он выглядит после "работы" хулиганов.
Фото: life:)
Напомним, с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. В 15 видах спорта будет разыграно 200 комплектов медалей. Первые победители Европейских игр станут известны уже завтра.
Фото: life:)

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