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"Динамо" второй год подряд выиграло Суперкубок Украины

Был повержен "Шахтер".

Фото: ФК "Динамо"
Накануне на переполненном стадионе "Черноморец" в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором встретились "Шахтер" и "Динамо".

Драматичный поединок завершился волевой победой киевлян 2:1.

Счет открыли номинальные гости – "горняки". На 45+3 минуте Алан Патрик эффектным ударом из приделов штрафной площади вонзил мяч в нижний угол ворот, защищаемых Денисом Бойко 0:1.

Развязка наступила в эндшпиле встречи.

Вначале на 80-й минуте Никита Бурда головой замкнул розыгрыш киевлянами углового удара (1:1), а спустя 3 минуты Денис Гармаш быстрее всех разобрался в штрафной площади донетчан и нанес неотразимый удар в нижний угол ворот 2:1.

Киевляне второй год подряд выигрывают матч за Суперкубок Украины.

После этой победы "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по завоеванным титулам обладателей национального Суперкубка – у обеих команд таких побед стало по 8.

Кроме того, динамовцы догнали "Шахтер" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Теперь у клубов по 34 трофея: у киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков и 8 Суперкубков Украины, на счету "горняков" 12 чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также 1 Кубок УЕФА.

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