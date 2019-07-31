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"Реал" проиграл очередной матч предсезонной подготовки

Состоялись полуфиналы Ауди Кап.

"Реал" проиграл очередной матч предсезонной подготовки
Зидан не может быть доволен результатами "Реала"
Фото: EPA/UPG

В Мюнхене прошли полуфинальные матчи Ауди Кап.

Лондонский "Тоттенхэм" нанес поражение мадридскому "Реалу" 1:0 – гол на счету лидера "шпор" Харри Кейна.

Отметим, что в поединках предсезонной подготовки "бланкос" не выиграли ни одного матча – подопечные Зинедина Зидана проиграли поочередно "Баварии" 1:3, "Атлетико" 3:7 и "Тоттенхэму".

На этом неутешительном фоне единственным успехом "Реала" можно назвать ничью с "Арсеналом" 2:2 (по пенальти 3:2).

Сегодня мадридцы сыграют в матче за 3-е место с "Фенербахче", которой свой полуфинальный поединок проиграл "Баварии" 1:6.

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