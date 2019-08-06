Федерер установил невероятное достижение АТР

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, записал на свой счет еще одно красивое достижение. Неделя с 5 по 11 августа стала 1000-й кряду для 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" в Топ-50 рейтинга АТР, сообщает championat.com.

Федерер первым достиг этой юбилейной цифры. Ближайший преследователь, американец Джимми Коннорс, входил в число 50 лучших теннисистов мира 873 недели.

Его соотечественник Джон Макинрой – 827 недель.

Из действующих теннисистов ближе всего к этому достижению Федерера подобрался испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель подряд в Топ-50.