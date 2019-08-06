Один из лидеров "Манчестер Сити" пропустил Суперкубок Англии из-за наличия в крови неизвестного препарата

Рияд Марез не принял участия в противостоянии с "Ливерпулем".

В прошедший уик-энд на "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" переиграл по пенальти "Ливерпуль" (1:1, по пенальти 5:4).

Этот матч неожиданно пропустил один из лидеров средней линии поля Рияд Марез. Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что игрок сборной Алжира не сыграл в матче по решению клубных врачей.

"Марез принимал какое-то лекарство, поэтому мы решили не рисковать из-за опасений по допинг-тесту. Наши врачи не знали, что это за препарат, поэтому он не играл, но я надеюсь, что к субботнему матчу с "Вест Хэмом" он будет в строю", – цитирует Хосепа The Sun.

При этом Марез присутствовал на "Уэмбли", когда его команда обыграла "Ливерпуль".